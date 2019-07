Dal 18 luglio al cinema il film “Passpartu’ “

Arriva al cinema dal 18 luglio, “Passpartu’ – Operazione Doppiozero” la divertente commedia di Lucio Bastolla che vede in un cast coraleVeronica Maya per la prima volta sul grande schermo. Tra gli interpreti principali i volti noti al grande pubblico Giacomo Rizzo, Maurizio Mattioli, Gianni Parisi e Emiliano De Martino. Il film, interamente girato tra Ceraso, Marina di Camerota, Napoli, la Costiera Amalfitana e Agropoli, è la divertente storia di una piccola comunità e dei suoi protagonisti. Per Lucio Bastolla “Il piccolo borgo di Ceraso, è la metafora attraverso la quale riscoprire un passato fatto di semplicità e di spontaneità. Non una storia ma tante storie, in cui ogni personaggio compie un cammino che lo porta a riflettere su se stesso in quella genuinità che rivela ai personaggi la loro reale condizione”. Nel borgo di Ceraso, nel Parco del Cilento, la vita scorre tranquilla. Ad animare la comunità solo i continui scontri tra il parroco Don Cataldo (Gianni Parisi) e il Sindaco Nicola Mariotti (Giacomo Rizzo). Quando il comune emana un bando per la concessione in gestione di un albergo, due amiche, Giulia e Rossella, disilluse dall’incerto futuro lavorativo, decidono di partecipare, per dare una svolta alla loro vita e coinvolgono due amici Antonio e Umberto. I due ragazzi, accolgono con perplessità la proposta ma si piegano al volere delle loro intraprendenti amiche. Al bando è interessato anche Romolo Perretti (Maurizio Mattioli), un imprenditore romano, mosso da ben altri interessi che, con la complicità del suo fidato segretario, non si dà per vinto e cerca di screditare i ragazzi e il Comune facendo scrivere un articolo diffamatorio su un giornale locale. A Ceraso la vita si complica con l’arrivo di Carlo (Emiliano De Martino), un giovane attore e regista, che deve scontare una condanna ai servizi sociali e che viene chiamato, suo malgrado, a dare supporto ai quattro ragazzi. La situazione si ribalterà grazie all’intervento di Valeria (Veronica Maya), capo redattrice di una nota rivista che verrà loro in soccorso. Come in ogni commedia quando le cose sembrano oramai andare per il peggio, arriva l’inaspettato aiuto tra umorismo, ilarità e imprevedibili passioni. Nel cast oltre a Giacomo Rizzo, Maurizio Mattioli, Veronica Maya, Gianni Parisi e Emiliano De Martino , anche Yuliya Mayarchuk, Pasqualina Sanna, Giacomo Battaglia, Gianni Mauro, Antonio Santaniello, Vincenzo Esposito, Carola Santopaolo, Ilaria Galizia, Felice Avella, Umberto Anaclerico, Noemi Maria Cognigni, Roberto Paolo Ormanni, Iole Casalini, Rossella Pugliese, Vasilica Gavrilas Burlacu e lo stesso regista Lucio Bastolla. Da segnalare anche la partecipazione delle influencer, Food e Travel blogger Antonella Fioredelisi, Sonia Paladino e Laetitia Chaillou. Il film è prodotto da Alfonso Santaniello, una produzione Prism Consulting Srl, una distribuzione Conform.