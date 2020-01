Da Sanza alle Nazioni Unite, la storia di Ilaria.

New York – E’ una giovane brillante studentessa originaria di Sanza, nel Cilento, Ilaria Fossella, che insieme ad altri 3500 studenti da tutto il mondo dal 26 marzo al 1 aprile, lavoreranno al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite insieme ai rappresentanti diplomatici di tutti i 193 Stati dell’ONU. Ilaria, con una spiccata propensione alla diplomazia internazionale parteciperà al “Change the World Model United Nations”, organizzato dall’Associazione Diplomatici di Italia che è una ONG nell’ECOSOC, l’organo per gli affari economici dell’ONU. I Model UN sono delle simulazioni dei lavori assembleari dell’ONU, realtivi soprattutto alla parte legislativa e decisionale che si tengono al Palazzo di Vetro a New York. Oltre ai diversi rappresentanti diplomatici di tutti i 193 Stati, per l’Italia ci sarà Angelino Alfano, Emma Bonino ed altri, Ilaria potrà confrontarsi e dialogare con i rappresentanti di altre Organizzazioni internazionali, come la FAO. Tra gli altri temi che saranno affrontati, inutile dirlo ci sarà quello del clima. Gli studenti saranno organizzati in team e ogni team rappresenta uno dei 193 stati membri; in sostanza i diversi interventi saranno nella qualità di portavoce del paese di provenienza o dello Stato che sarà assegnato. Un lavoro complesso che prevede che gli studenti arrivino preparati sulle politiche estere ed economiche dello Stato assegnato. In questi giorni infatti Ilaria e gli altri studenti stanno frequentando un corso preparatorio pre-partenza. Il criterio di selezione degli studenti al percorso è stato molto rigido. Ilaria, studentessa alla Sapienza a Roma, ha dovuto sostenere un colloquio nel quale è stata valutata la preparazione su temi di interesse internazionale, le esperienze pregresse all’estero, Ilaria è stata già studente Erasmus in Spagna, la conoscenza di una seconda lingua oltre all’inglese e la carriera universitaria. Un percorso complesso, totalmente in lingua inglese, per valutare non solo la conoscenza della lingua ad alti livelli, ma soprattutto la preparazione diplomatica. Grande soddisfazione per la comunità di Sanza, espressa dal sindaco Vittorio Esposito. “Un grande onore per noi annoverare tra i nostri giovani Ilaria Fossella, un talento straordinario che dimostra come l’abnegazione allo studio ed i sacrifici ripagano e sono forieri di grandi traguardi. Per Ilaria il futuro è già segnato, le sue grandi capacità che ci rendono orgogliosi di lei, la vedranno assoluta protagonista di un futuro brillante con una carriera diplomatica che le si apre nell’immediato. Una grande soddisfazione per noi tutti e per la sua famiglia” ha aggiunto il sindaco Esposito. Insomma una grande opportunità per la giovane studentessa di Sanza che non solo è stata selezionata quale delegata al “Change the World Model United Nations”, ma grazie alle sue qualità di studente eccellente ha meritato anche della borsa di studio, per il merito.