Da Procida contro il Covid-19. La raccolta fondi dell’Associazione Angela Serra di Salerno

L’ associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro di Salerno scende in campo contro il coronavirus e promuove, in accordo con la Direzione Generale e Sanitaria dell’A.O.U. di Salerno, la raccolta fondi denominata “Da Procida contro il Covid-19”. Lo scopo è quello di dotare il plesso ospedaliero Da Procida di Salerno delle attrezzature necessarie per accogliere i pazienti affetti da Covid-19. Si punta dunque a raccogliere la somma di 50mila euro necessaria per l’acquisto di un apparecchio per fare rx torace a pazienti allettati. L’associazione ha già stanziato la domma di 5.000 euro. “Emergenza Covid-19: aiutaci ad aiutare. Insieme contro il virus si può”! è l’appello lanciato dall’associazione per invitare tutti a contribuire. La donazione può essere effettuata tramite bonifico bancario intestato a Ass. Angela Serra per la Ricerca sul cancro, sezione di Salerno “Luana Basile”, CAUSALE: Da Procida contro il Covid-19, IBAN: IT37H0538715206000001257529, Banca popolare dell’Emilia Romagna – filiale di Salerno – Agenzia n. 4. Le donazioni effettuate all’Associazione Angela Serra Salerno godono di benefici fiscali.