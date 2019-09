Da l’Ordine degli psicologi della Campania le linee guida per l’intervento psicologico

L’Ordine degli Psicologi della Campania lancia le linee guida per l’intervento psicologico e psicoterapeutico in riabilitazione, uno degli ambiti della sanità regionale che presenta problemi endemici, tra carenza di personale e disomogeneità di prestazioni e prescrizioni, che generano gravi ripercussioni sull’utenza. Il volume, che sarà presentato nel corso di un convegno venerdì 27 settembre a Napoli, è frutto di un lavoro condiviso cominciato nel 2016, con assemblee mensili e momenti di confronto con l’Ordine e tra colleghi che si occupano di riabilitazione, di disabilità, di disagio in età evolutiva e che svolgono la loro attività presso centri convenzionati per la riabilitazione. “Raccogliendo il grido d’allarme lanciato dagli addetti ai lavori – ha spiegato la presidente dell’Ordine, Antonella Bozzaotra – si è messo in campo un lavoro volto a tutelare i livelli occupazionali nel settore, ma anche a riconoscere la professionalità e l’importanza dei loro interventi, spesso calpestate in nome di un non meglio definito rientro dal disavanzo finanziario e da logiche ragionieristiche che non tengono conto dei veri bisogni dei cittadini”.