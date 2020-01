Da Casalbuono a Sanremo per curare il look degli artisti.

Da Casalbuono, piccolo borgo del Vallo di Diano a Sanremo per curare il look degli artisti che si esibiranno sul palco della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Domenico Luisi, sarà tra gli hairstylist ufficiali di Sanremo insieme ai migliori esperti make up, moda e hair stylist, a disposizione delle star partecipanti alla kermesse musicale. La scelta del noto parrucchiere del Vallo di Diano arriva a coronamento di una brillante carriera, una scelta più che meritata per l’impegno e la passione che Domenico ha sempre dedicato al suo lavoro.