Cusano Mutri (BN), domani l’epilogo del “Mediterraneo Cross”

L’ultima gara del “Mediterraneo Cross”, edizione 2018-2019 sta marciando velocemente verso il suo momento clou: quello dello spettacolo del ciclocross inedito per Cusano Mutri, pronto ad andare in scena domani domenica 23 dicembre nel comune montano sannita. In cabina di regia la New Valley-Ciemme Sport, un gruppo di grande esperienza nel ciclismo fuoristrada che si è messo al lavoro per allestire al meglio questo appuntamento pre-natalizio valevole anche per il campionato regionale FCI Campania e con il supporto dell’amministrazione comunale di Cusano Mutri, dell’associazione Matese Escursioni, dei partner locali Maurizio De Biase (lavorazione artistica del marmo) e Arredamenti Pacelli. Nella cornice del Parco Avventura è stato preparato il percorso di 2100 metri adiacente al paese di Cusano Mutri su prato pianeggiante alternato a un porzione di terreno permanente per moto elettriche in leggera e costante salita con tre strappi brevi ed anche con pendenze importanti. In seno al Mediterraneo Cross, per ambire alla classifica finale del circuito, verranno premiati i primi 5 di ogni categoria e le prime 5 società con i premi offerti partner Northwave, Ciemme Sport, l’Arte del Vetro e Mtbonline.it. Il programma generale dell’evento prevede alle 8:00 il ritrovo al Parco Avventura e quattro fasce di partenza: la prima alle 10,00 per i G6 (durata 20 minuti), la seconda alle 10:30 per esordienti e allievi (30 minuti), la terza alle 11:10 per juniores e i master di seconda fascia/over 45 (40 minuti) e l’ultima alle 12:00 per under 23, élite e master di prima fascia/under 45 (60 minuti).