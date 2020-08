Curiosità – Infermiere di Sanza candidato al Consiglio comunale di Cascina PI

A Cascina, cittadina toscana alle porte di Pisa, si è già nel pieno della campagna elettorale per le elezioni comunali. Tra i diversi candidati, al consiglio comunale, anche un cilentano. Lorenzo Peluso, infermiere di professione, originario di Sanza. Candidato nella lista di Dario Rollo che proverà il ‘salto’ nelle prossime elezioni comunali di Cascina, forte di un’esperienza di governo che lo ha già visto protagonista da quando Susanna Ceccardi è passata al Parlamento europeo. Dario Rollo infatti per alcuni mesi è stato il sindaco reggente. Abbiamo chiesto al candidato Lorenzo Peluso, perchè di questa scelta.

“Sono un padre, un marito; un infermiere di professione. Sono nato al Sud, a Sanza, conosco il concetto ed il valore del sacrificio e del lavoro. Qui, ho trovato la mia strada, ho realizzato la mia famiglia – afferma Peluso – In questa città, ho compreso il significato di laboriosità ed impegno. Ho deciso ora di restituire a questa città, tutto ciò che ho ricevuto, mettendomi al servizio dei concittadini. Offrendo impegno e abnegazione per costruire, insieme, la città che vogliamo per i nostri figli” afferma Lorenzo Peluso.

Naturalmente non potevamo non chiedergli cosa si prefigge di realizzare e quale sarà il suo contributo se sarà eletto nel Consiglio comunale di Cascina, un comune di 45 129 abitanti, costeggiato dal fiume Arno che ne delimita il confine con i comuni di Vicopisano e San Giuliano Terme.