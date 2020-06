Curiosità – All’asta una rara lettera di padre Pio, il 23 giugno

C’è anche una rara lettera scritta a mano da Padre Pio tra i lotti protagonisti dell’asta di “Libri rari e autografi” che si svolgerà in modalità internet live sul sito di Aste Bolaffi martedì 23 giugno alle ore 14. Nella missiva di due pagine inviata da San Giovanni Rotondo il 30-4-21 dal “Dev.mo nel Signore Pio da Pietrelcina”, il Santo impartisce la sua benedizione ad una sua “sempre carissima figliola”. Il lotto 74 ha una base d’asta di 2.500 euro. Il catalogo generale conta oltre 400 lotti tra libri d’arte, viaggi e autografi. Tra i top lot della vendita si segnalano la rara prima edizione del volume contenente il progetto di Francesco Borromini per l’Oratorio dei Filippini a Roma (base d’asta 2.500 euro), una lettera di Maria Montessori a una sua amica contessa (base 1.000 euro) e un atlante in due volumi di metà Seicento di Jan e Willem Blaeu con carte di Scozia, Irlanda e Inghilterra in bella coloritura coeva (basi 5.000 euro ciascun tomo). All’asta si potrà partecipare solo online, previa registrazione sul sito della casa d’aste.