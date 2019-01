Cronaca – Nascondeva la droga in casa, arrestato 20enne nel Potentino

In casa nascondeva 90 grammi di marijuana e un grammo di hascisc: a Vaglio di Basilicata (Potenza) i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 20 anni. Durante la perquisizione, sono stati trovati anche 6.650 euro in contanti, provento – secondo gli investigatori – dell’attività di spaccio. I controlli sono stati effettuati con l’ausilio dell’unità antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Tito (Potenza).