Cronaca – Blitz antidroga, 9 misure cautelari a Lecce

I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce stanno eseguendo 9 provvedimenti cautelari, emessi dal Gip presso il Tribunale di Lecce su richiesta della locale Dda, nei confronti di altrettanti soggetti indagati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; estorsione aggravata dalla metodologia mafiosa. L’indagine è stata condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Gallipoli ed ha consentito di disarticolare un’associazioni per delinquere, strutturata secondo uno schema verticistico, composta da soggetti facenti parte della “Sacra Corona Unita”. Sequestrati hashish, cocaina, armi e relativo munizionamento. I particolari dell’operazione verranno resi noti stamane nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 presso il Comando Compagnia Carabinieri di Gallipoli.