Crob di Rionero in Vulture (PZ), stabilizzazione contrattuale per 21 lavoratori precari

Sono ventuno i contratti di pubblico impiego con i ricercatori e il personale di supporto alle attività della ricerca, “che da anni opera con contratti precari nella direzione scientifica” del Crob di Rionero in Vulture. Lo hanno annunciato in una nota il direttore generale dell’istituto, Cristiana Mecca, e il direttore scientifico, Alessandro Sgambato, evidenziando poi “la gioia per aver dato inizio al percorso della cosiddetta ‘Piramide della ricerca'”. I diciassette ricercatori e le quattro figure di supporto, “hanno sottoscritto oggi il nuovo contratto a tempo determinato e assumeranno servizio il 31 dicembre. Al termine dei cinque anni saranno sottoposti a valutazione d’idoneità per procedere verso la stabilizzazione a tempo indeterminato”. La “Piramide della ricerca” è prevista dalla legge del 2017 e istituisce “due diversi profili professionali: quello del ricercatore e quello del personale addetto alla ricerca, ovvero, impiegato nei grant-office, negli uffici di trasferimento tecnologico, nelle biblioteche e in tutte le altre attività che concorrono alla realizzazione dei programmi di ricerca. Dopo anni di precariato, sono state stabilizzate le figure in possesso dei requisiti di legge previsti, che richiedono la presenza in servizio e un’anzianità di tre anni negli ultimi cinque al 31 dicembre 2017”.