Rionero in Vulture (PZ), assunti 5 anestesisti al Crob

Cinque “giovani anestesisti” sono stati assunti all’Irccs Crob di Rionero in Vulture (Potenza) e sono entrati in servizio oggi: lo ha annunciato il direttore generale facente funzioni dell’istituto, Cristiana Mecca. La dirigente del Crob ha definito l’assunzione dei cinque specialisti “un’altra importante tappa del processo di rivitalizzazione dell’istituto”. Intanto, a Lagonegro (potenza), è stato inaugurato un centro mobile di rianimazione “di tipo C”. E’ un automezzo – secondo quanto reso noto dall’azienda ospedaliera “San Carlo” di Potenza – “dotato di un particolare allestimento interno, dato dalla presenza di presidi ed elettromedicali avanzati che garantisco ai pazienti un’adeguata assistenza per il trasporto di soggetti in stato critico bisognosi di cure particolari”.