Crisi – Secondo Bankitalia la crescita nel quarto trimestre è pari a zero

Crescita zero per l’economia italiana nel quarto trimestre del 2019, anno che si sarebbe concluso con il Pil in aumento solo dello 0,2%. Lo afferma la Banca d’Italia nel bollettino economico. L’attività economica, “lievemente cresciuta nel terzo trimestre dell’anno scorso, sarebbe rimasta pressochè stazionaria nel quarto, continuando a risentire soprattutto della debolezza del settore manifatturiero”. Questa valutazione, sottolinea Via Nazionale, “potrebbe essere soggetta a rischi al ribasso qualora la persistente debolezza del ciclo industriale dovesse essersi trasmessa anche ai servizi”. Nelle indagini dell’Istat e di Bankitalia “le imprese esprimono valutazioni appena più favorevoli sugli ordini e sulla domanda estera, ma continuano a considerare l’incertezza e le tensioni commerciali come fattori che ostacolano la propria attività. Per il 2020 le aziende programmano un’espansione degli investimenti, anche se più contenuta dell’anno prima”.