Crisi – Inflazione a zero ma vola il carrello della spesa.

Inflazione azzerata ad aprile. La variazione dell’indice dei prezzi al consumo risulta nulla su base annua (da +0,1% del mese precedente). Lo rileva l’Istat nelle stime preliminari, spiegando che per trovare un dato più basso occorre tornare indietro all’ottobre del 2016. La prima causa dell’appiattimento del tasso sta nella “dinamica dei prezzi dei beni energetici, che amplificano la loro flessione”. Intanto il cosiddetto ‘carrello della spesa’, che include i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, ad aprile rincara “in modo marcato”, con il tasso calcolato su base annua che dal +1,0% di marzo balza al +2,6%, portandosi a un livello di crescita che non si registrava dal febbraio 2017. Alla base dell’accelerazione le spinta inflazionistica rilevata per i prodotti. Tanto che la forbice tra il tasso d’inflazione e il ‘carrello’, risulta ai massimi da quando sono disponibili i dati per il confronto tra i due indici.