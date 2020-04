Crisi – Il DL di aprile porta 55 miliardi per le famiglie, per le imprese, per la sanità

Risorse a protezione delle aziende, delle famiglie, della sanità con uno stop agli aumenti dell’Iva e delle accise, necessario per aiutare il Paese e per provare a ripartire. “55 miliardi per le famiglie, per le imprese, per la sanità, e ulteriori risorse per la liquidità e per proteggere le nostre aziende. E poi, cancelliamo tutti gli aumenti dell’IVA previsti per i prossimi anni. Un intervento poderoso, senza precedenti, necessario per sostenere ed aiutare il Paese in questo momento così difficile, e per provare a ripartire tutti insieme”. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha commentato la maxi-manovra del Governo dopo il varo del Def che, insieme alla nuova richiesta di scostamento di bilancio al Parlamento, serve a coprire parte delle misure del Dl Aprile. ll Dl Aprile “impatterà sul deficit del 2021 in misura pari all’1,4 per cento del Pil” afferma ancora nella premessa del Def. “E’ su questi numeri, e sulla base delle nuove previsioni macroeconomiche – sottolinea Gualtieri – che il governo accompagna il presente documento con una Relazione al Parlamento in cui si richiede di elevare gli obiettivi di finanza pubblica”. Infine, il nuovo intervento anti Covid-19 è di dimensione “molto rilevante” ed avrà effetti “per 155 miliardi nel 2020” e “25 nel 2021” comportando “uno scostamento di 55 miliardi in termini di maggiore indebitamento netto su quest’anno e 5 miliardi a valere sul 2021, al netto dei maggiori oneri sul debito pubblico”. Si tratta “del più consistente intervento economico della storia italiana” afferma il ministro Gualtieri.