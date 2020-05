Crisi – Il debito pubblico in Italia è in aumento, ma resta sostenibile

Il debito pubblico italiano, già molto elevato, aumenterà inevitabilmente per la crisi del coronavirus, ma la sostenibilità della finanza pubblica dovrebbe rimanere “inalterata”. Lo sottolinea la Banca d’Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria. L’effetto della pandemia e “delle misure necessarie per affrontare l’emergenza comporteranno inevitabilmente un aumento del già alto rapporto tra il debito pubblico e il Pil”. “Considerando la natura temporanea dello shock – spiega Palazzo Koch – e delle misure di bilancio espansive di contrasto, un loro graduale rientro dovrebbe mantenere sostanzialmente inalterate le condizioni per la sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio e nel lungo periodo”. “In Italia – aggiunge Via Nazionale – il governo ha allocato ingenti risorse a sostegno dei redditi delle famiglie e della continuità aziendale delle imprese. Sono state introdotte moratorie e garanzie pubbliche sui prestiti per fare fronte ai problemi di liquidità dell’economia”.