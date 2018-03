Crisi idrica in Basilicata. Riunito in Regione il tavolo permanente.

Potenza – E’ stato dato mandato al Consorzio di Bonifica di riprendere le prenotazioni della risorsa idrica in agricoltura per le colture primaverili nella Basilicata. E’ la decisione assunta dal tavolo permanente sulla crisi idrica, riunitosi in Regione Basilicata, al quale hanno preso parte l’ufficio di presidenza della giunta, l’assessore alle Politiche Agricole e Forestali, Luca Braia, l’autorità di Bacino della Basilicata, Antonio Anatrone, il Commissario del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, Giuseppe Musacchio e il dirigente dell’ufficio ciclo dell’acqua del Dipartimento ambiente, Giuseppe Galante. “La ripresa delle precipitazioni – ha dichiarato il Presidente della regione Basilicata Pittella – insieme all’azione di controllo e razionalizzazione della risorsa e agli investimenti sugli impianti sono stati determinanti per uscire da una situazione d’emergenza e ad avviare sin da subito quanto necessario per gli agricoltori. Il tavolo di monitoraggio e la task force regionale, sin dallo scorso anno, hanno attivato quanto possibile per affrontare le criticità e, con l’aiuto degli agricoltori, hanno garantito il completamento dei cicli culturali, riducendo il fabbisogno da 125 a 110 milioni di metri cubi. Un atteggiamento virtuoso da parte degli agricoltori che va sostenuto”. “Nel frattempo – ha concluso il Presidente – non abbassiamo la guardia. Già stamattina infatti abbiamo intrapreso una interlocuzione con Enel per il recupero di altra risorsa dalla diga del Cogliandrino limitandone l’uso per fini idroelettrici ed entro la fine del mese di marzo saranno definitivamente approvati dalla Giunta Regionale tutti i programmi infrastrutturali per rendere efficiente il sistema con nuove opere”.