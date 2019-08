Crisi di Governo, “tutto come previsto…”. L’errore di Salvini.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso atto delle dimissioni del premier Giuseppe Conte, salito al Quirinale in serata ieri, e ha annunciato che le consultazioni del Colle si svolgeranno oggi e domani. Questo il calendario. Oggi, mercoledì 21 agosto, il presidente emerito della Repubblica, senatore Giorgio Napolitano, non trovandosi a Roma, verrà sentito telefonicamente. Poi, alle 16, salirà al Quirinale il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e alle 16.45 sarà la volta del presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. Alle 17.30 a colloquio con il capo dello Stato ci sarà il gruppo parlamentare “Per le autonomie (Svp-Patt,Uv)” del Senato; alle 18 il gruppo parlamentare Misto del Senato; alle 18.30 il gruppo parlamentare Misto della Camera dei deputati. Alle 19 chiuderà la giornata il gruppo parlamentare “Liberi e uguali” della Camera dei deputati. Domani, giovedì 22 agosto, invece, alle 10 saliranno al Colle i gruppi parlamentari “Fratelli d’Italia” del Senato e della Camera; alle 11 toccherà ai gruppi parlamentari Pd di Senato e Camera; alle 12 ai gruppi parlamentari di Forza Italia del Senato e della Camera; alle 16 ai gruppi parlamentari “Lega-Salvini premier” di Senato e Camera; alle 17 ai gruppi parlamentari del M5s di Senato e Camera. Il primo effetto però di questa crisi innescata da Salvini è certo la sberla che Conte, presidnete del Consiglio dimissionario, gli ha mollato in Senato. Le possibilità che il governo Pd-M5s naufraghi prima di nascere, regalandogli le urne, la stima ormai al 10%. E allora Matteo Salvini già si prepara a quella che – per citare Berlusconi – potrebbe essere una lunga traversata nel deserto dell’opposizione: “Se partono, durano tre anni…”, dice ai suoi al termine di una giornata che lo ha visto finire sul banco degli imputati, martellato dal premier, dagli ex alleati, dalle opposizioni. Fino all’ultimo ha provato il piano B, quell’offerta last minute di portare a casa il taglio dei parlamentari, e – perchè no a quel punto – anche la manovra, per poi andare al voto. Ha anche fatto ritirare la mozione di sfiducia a Conte, ma la strada non è praticabile. E allora ci si prepara all’opposizione, “perchè noi resteremo fuori da ogni possibile ipotesi di governo, ponte elettorale o istituzionale” dicono a scanso di equivoci i suoi. Sapendo che “puoi scappare dal voto per un mese, tre mesi, sei mesi, un anno, due anni, ma poi al voto ci devi tornare”. Il dubbio tra le fila leghiste è però quanto costerà in termini di consenso la traversata all’opposizione: “Abbiamo raddoppiato i consensi al governo, non abbaiando alla luna stando all’opposizione…”, dicono ora. Quando Giancarlo Giorgetti lascia l’Aula, dopo le comunicazioni di Conte e la replica di Salvini, è nero: “Tutto come previsto…”. C’è poi la questione Russia-gate, su cui oggi hanno picchiato duro sia Conte che Matteo Renzi, da affrontare non più dall’ufficio del Viminale ma dallo scranno di senatore semplice. Ma i suoi difendono comunque la scelta di far saltare il banco: “Il clima nel governo e in Parlamento era irrespirabile, ci registravano le conversazioni, non si poteva più andare avanti”. E allora meglio staccare la spina prima della manovra: “Matteo voleva fare una manovra con il coraggio che ha mostrato sull’immigrazione. Ma il taglio delle tasse che vuole lui non era possibile con Conte, Moavero, Tria…”. Poi la delusione su Zingaretti: “Si erano sentiti, erano d’accordo sul voto – raccontano i suoi – ma è bastata la conferenza stampa di un senatore semplice per fargli cambiare idea…”. E ora, in attesa di salire da Mattarella, si comincia con gli attacchi al “governo degli inciuci”, “con Renzi e Boschi”, che “vuole riaprire i porti”, legato alla “catena dell’Europa”. Mentre la finanziaria che avrebbe voluto fare, dice nella diretta Facebook ai suoi sostenitori, avrebbe avuto “50 miliardi di tagli alle tasse degli italiani”.