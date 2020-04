Crisi del mercato dell’auto. Effetto coronavirus, a marzo le immatricolazioni -85,42%

Precipita il mercato dell’auto per l’emergenza coronavirus. A marzo, comunica il ministero dei trasporti, le immatricolazioni della Motorizzazione (28.326 macchine) sono diminuite dell’85,42% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, mentre a febbraio avevano segnato un -8,65%. A marzo, sottolinea il ministero, ci sono stati 142.230 trasferimenti di proprietà di auto usate, con un -62,33% rispetto allo stesso mese del 2019. Il volume globale delle vendite (171.556 macchine) ha quindi interessato per il 16,51% auto nuove e per l’83,49% usate. Nel primo trimestre le immatricolazioni sono state 347.193, con un calo del 35,47% rispetto allo stesso periodo del 2019. A gennaio-marzo ci sono stati anche 818.618 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una diminuzione del 26,98% nel confronto con i primi tre mesi dell’anno scorso. Male anche Fiat Chrysler. A marzo Fca ha immatricolato 4.649 auto, con un -90,34% rispetto allo stesso mese del 2019. In forte calo anche la quota di mercato, che scende al 16,4% dal 24,7% di un anno fa. Nei primi tre mesi il gruppo ha venduto 85.875 macchine, il 35% in meno nel confronto con il primo trimestre dell’anno scorso. La quota di mercato è cresciuta leggermente dal 24,7% al 24,6%.