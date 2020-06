Crisi – Dati export ad aprile drammatici. -41,6%

Commercio con l’estero dell’Italia a picco ad aprile. L’Istat riporta nette contrazioni congiunturali su entrambi i flussi degli scambi l’estero, ma molto più intensa per le esportazioni (-34,9% dal mese precedente) che per le importazioni (-18,5%). La marcata flessione su base mensile dell’export, recita un comunicato, è dovuta al forte calo delle vendite sia verso i mercati extra Ue (-37,3%) sia, in misura relativamente meno accentuata, verso l’area Ue (-32,7%). Nel trimestre febbraio-aprile 2020, rispetto al precedente, si rileva una diminuzione del -18,9% per le esportazioni e del -18,3% per le importazioni. E nel confronto su base annua, ad aprile 2020 la caduta dell’export è pari al -41,6% e coinvolge sia l’area extra Ue (-44,0%), in misura più ampia, sia l’area Ue (-39,4%). La flessione dell’import (-33,7%) è marcata per entrambi i mercati: gli acquisti dall’area Ue diminuiscono del -34,6% e quelli dai paesi extra Ue del -32,5%. Dati che riflettono “la caduta della domanda estera e le misure di contenimento dell’epidemia di Covid-19 in Italia e nei principali paesi partner”, spiega l’istituto di statistica. Questo ha determinato “una contrazione, sia congiunturale sia tendenziale, degli scambi commerciali con l’estero – rileva l’Istat – di entità mai registrata dalla nascita, nel 1993, del mercato unico europeo”.