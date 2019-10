Crisi curda. L’Ue condanna l’aggressione, ma sulle armi decideranno i singoli Stati.

“La comunità internazionale deve sostenere gli sforzi del nostro paese o cominciare ad accettare i rifugiati” dalla Siria, scrive il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un editoriale pubblicato sul Wall Street Journal per sostenere le sue ragioni sull’offensiva militare contro i curdi nel nord-est della Siria. “La Turchia sta intervenendo dove altri hanno mancato di agire”, è il titolo scelto dal leader di Ankara per il suo intervento sul quotidiano americano. “I flussi di rifugiati siriani, la violenza e l’instabilità ci hanno spinto ai limiti della nostra tolleranza”, scrive Erdogan, che ricorda l’impegno del suo paese nell’ospitare 3,6 milioni di rifugiati siriani e rivendica di aver speso “40 miliardi di dollari per offrire loro educazione, assistenza sanitaria e alloggio”. Tuttavia, insiste, “senza supporto finanziario internazionale non possiamo impedire ai rifugiati di andare in occidente”. Erdogan spiega quindi di aver deciso l’offensiva in Siria dopo aver “concluso che la comunità internazionale non avrebbe compiuto i passi necessari” ad affrontare la situazione. Erdogan ha affermato che impedirà ai combattenti dello Stato Isis di lasciare il nord-est della Siria. “Ci assicureremo che alcun combattente dell’Isis possa lasciare il nord-est della Siria”, ha scritto il presidente turco, rispondendo alle inquietudini degli occidentali che temono un ritorno in campo dell’Isis dopo l’intervento turco in Siria, che rischia di favorire la fuga dei jihadisti che si trovano nelle prigioni curdi delle milizie YPG. “Siamo pronti a cooperare con i paesi d’origine e con le organizzazioni internazionali per la riabilitazione delle donne e dei bambini dei combattenti terroristi stranieri”, ha aggiunto il leader turco. Ankara ha accusato ieri le forze curde di aver deliberatamente rilasciato membri dell’Isis per “seminare il caos” nella regione. Un’ipotesi rilanciata anche dal presidente Usa Donald Trump in un tweet, anche se gli Usa hanno condannato l’intervento turco e ieri il segretario alla Difesa Mark Esper ha accusato l’offensiva turca di aver provocato la “liberazione di numerosi detenuti pericolosi”. Erdogan, nel suo commento, ha anche criticato i paesi occidentali che “danno lezioni alla Turchia” su come si combatte l’Isis, dopo che non sono riusciti a fermare il flusso di “foreign fighters” tra il 2014 e 2015. E ha puntato il dito particolarmente sulla Francia, che ha bloccato la vendita di armi alla Turchia. “Perché ha ignorato i nostri ripetuti avvertimenti su attacchi terroristici imminenti?” si è chiesto il presidente turco. Trump: Pompeo e Pence in Turchia Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, e il segretario di Stato, Mike Pompeo, voleranno mercoledì ad Ankara per fare pressioni sulla Turchia per fermare l’offensiva contro i combattenti curdi siriani. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump. “Partiranno domani”, ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca, il giorno dopo che Pence ha annunciato il viaggio senza dare un orario. “Stiamo chiedendo un cessate il fuoco… Mettiamo le sanzioni più forti che si possano immaginare”. Secondo la Casa Bianca, Pence si incontrerà ad Ankara giovedì con il presidente Recep Erdogan, che continua a ripetere di voler continuare l’offensiva contro la milizia curda siriana dell’Ypg, descritta come “terrorista”. I membri dell’UE del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno chiesto un’ulteriore riunione a porte chiuse sull’offensiva militare turca in Siria, e l’incontro è previsto per mercoledi. La sessione è stata richiesta da Belgio, Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Un primo incontro dello scorso giovedì, già richiesto dagli europei alle Nazioni Unite, aveva portato a divisioni del Consiglio e una dichiarazione di quei soli europei che chiedevano l’arresto dell’offensiva turca. Dopo 24 ore di procrastinazione, la Russia e la Cina hanno quindi bloccato venerdì un messaggio degli Stati Uniti per il Consiglio di sicurezza che chiedeva anche la cessazione delle operazioni turche nel nord della Siria. Intanto unità dell’esercito siriano sono entrate a Manbij, cittadina del nord dove si concentra l’offensiva militare della Turchia contro le milizie curde. Un soldato turco morto, altri 8 feriti e 15 miliziani curdi Ypg uccisi è il momentaneo bilancio dell’attacco sferrato da Ankara e dai suoi alleati dell’Esercito libero siriano (Els) sulla città di Manbij,, attualmente controllata dalle milizie curde, a ovest della riva del fiume Eufrate, in territorio siriano. Sulla città sono piovuti colpi di artiglieria esplosi dall’esercito turco. Secondo quanto riferito dai media russi, Els ha attaccato anche da ovest, vale a dire dalle provincie adi Al Bab e Jarabulus sotto il controllo della Turchia.