Crisi – Ad aprile crescita della disoccupazione senza precedenti

Il tasso di disoccupazione nei paesi dell’area Ocse, ad aprile, ha mostrato un incremento senza precedenti, crescendo di 2,9 punti percentuali, all’8,4%, rispetto al 5,5% registrato a marzo. Lo afferma l’Ocse spiegando che il motivo è da ricercarsi nell’impatto delle misure di contenimento alla pandemia del Coronavirus. Il numero di disoccupati nell’area, spiega poi l’Ocse è aumentato di 18,4 milioni a 55 milioni in aprile. Gli Stati Uniti hanno rappresentato la parte principale di questo aumento, con un incremento dei disoccupati di 15,9 milioni. Il tasso di disoccupazione è aumentato più rapidamente tra le donne che tra gli uomini: in aumento di 3,3 punti percentuali (al 9,1%) rispetto a un aumento di 2,6 punti percentuali (7,9%) per gli uomini. I giovani (dai 15 ai 24 anni) sono stati particolarmente colpiti dalla crisi. Il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di 5,5 punti percentuali (al 17,6%), rispetto a un aumento di 2,7 punti percentuali per le persone di età pari o superiore a 25 anni. Tuttavia, proseue l’Ocse, vi sono state differenze significative nel ritmo degli aumenti tra marzo e aprile tra i vari paesi. L’Area Euro (fino al 7,3% dal 7,1% a marzo) e il Giappone (al 2,6% dal 2,5%), hanno fatto registrare ritmi di crescita moderati, ma in Canada (al 13% dal 7,8%), Colombia (al 19,9% dal 12,2%) negli gli Stati Uniti (al 14,7%, il livello più alto dall’inizio della serie nel gennaio 1948, dal 4,4%), i tassi di disoccupazione sono aumentati più velocemente. In Italia il tasso di disoccupazione mostra un decremento dall’8% di marzo al 6,3% di aprile, ma solo perché, spiega l’Ocse, gli inattivi si sono messi alla ricerca di un lavoro per farsi carico delle responsabilità familiari.