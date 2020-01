Crescono le immatricolazioni auto, +12,5% a dicembre

Roma, 16 mar. (askanews) - Le persone impiegano circa 180 secondi per capire se un prodotto piace o no, e questo accade anche con la scelta di un'auto. In effetti è tutto vero, già al primo sguardo la nuova Ford Fiesta Vignale attrae l'attenzione grazie ad un nuovo linguaggio estetico globale che trova la sua massima espressione sia negli interni che all'esterno della vettura. Una volta seduti in auto si apprezzano gli elevati livelli di personalizzazione e l'utilizzo di pregiati materiali che rivestono la nuova Fiesta Vignale. Subito si entra in sintonia anche con la sofisticata tecnologia di cui è dotata e grazie alla quale interagiscono in uno scambio continuo di dati sia smartphone che tablet. Anche il posizionamento di tutti gli strumenti è stato ridisegnato, ora tutto è più leggibile e gli oggetti da monitorare seguono la tracciatura naturale dello sguardo avvicinandoli all'orizzonte visivo del conducente, il grosso schermo centrale touch-screen da 8 pollici mostra informazioni continue in un modo molto più immediato e preciso. Ford Fiesta permette ai tutti i cultori dell'ovale blu di poter scegliere gli elementi decorativi della console centrale e del pannello si strumenti, le rifiniture delle maniglie e dello specchietto retrovisore, disponibili in diverse tonalità di colore come il Race Red, Yellow, Bohai Bay Mint, Deep impact Blue e Chrome Copper. La nuova generazione della Ford Fiesta sarà la compatta più tecnologicamente avanzata al mondo e sarà disponibile in più declinazioni partendo dalla sofisticata Titanium, per passare all'elegante Vignale, alla crossover Active e per finire con le sportive St-line e ST.

Chiusura d’anno ‘col botto’ per il mercato automobilistico italiano con un dicembre che ha registrato 140.075 immatricolazioni, pari a +12,48% rispetto a dicembre 2018 (quando le vendite furono pari a 124.535 unità). Il dato dell’ultimo mese permette al 2019 di chiudersi con una leggerissima variazione positiva: il totale delle immatricolazioni dell’anno infatti è di 1.916.320 autovetture, con una variazione di +0,29% rispetto al gennaio-dicembre 2018, che vide 1.910.701 immatricolazioni. Sul fronte usato a dicembre 2019 sono stati registrati 320.799 trasferimenti di proprietà, -4,88% rispetto a dicembre 2018, mentre sui dodici mesi sono stati registrati 4.185.530 trasferimenti di proprietà di auto usate, pari a -5,44% rispetto a gennaio-dicembre 2018. A dicembre 2019 il volume globale delle vendite (460.874 autovetture) ha dunque interessato per il 30,39% auto nuove e per il 69,61% auto usate.