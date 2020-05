Crescono i prestiti delle banche a famiglie e imprese, aprile +1,4%

Aumentano ancora i prestiti bancari a famiglie e imprese. Lo afferma l’Abi nel rapporto mensile, secondo cui ad aprile i finanziamenti ai nuclei familiari e alle aziende sono cresciuti dell’1,4% rispetto a un anno prima, con un andamento in leggera frenata rispetto al +1,6% di marzo. Accelera invece la dinamica del totale dei prestiti all’economia, con un +1,4% ad aprile dopo il +1,2% di marzo. L’aumento dei prestiti a famiglie e imprese, spiega il vicedirettore generale Gianfranco Torriero, “è imputabile sia al maggiore utilizzo delle linee di credito sia agli effetti delle moratorie (per il coronavirus, ndr) che congelano il debito residuo. Per le moratorie, dal 17 marzo al 30 aprile sono arrivati 2,2 milioni di domande”. Risalgono leggermente le sofferenze nette, che a marzo sono state pari a 26,530 miliardi, mentre a febbraio erano a 25,926 miliardi. Rispetto al picco di 88,8 miliardi di novembre del 2015, a marzo del 2020 “la riduzione è di oltre 62 miliardi (-70,1%)”. Andamento in leggera risalita anche per i tassi d’interesse sui mutui, che restano però vicini al minimo storico. Ad aprile il tasso medio sui nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni è all’1,40%, in aumento dal valore record di 1,38% segnato a marzo. Ad aprile, aggiunge Palazzo Altieri, la raccolta a medio e lungo termine (tramite obbligazioni) è diminuita di circa 11 miliardi con un -4,7% rispetto allo stesso mese del 2019, dopo il -4,1% di marzo. I depositi invece sono aumentati di oltre 95 miliardi rispetto ad aprile dell’anno scorso (+6,3%). E accelera l’andamento della raccolta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni), che ad aprile segna un +4,8% annuo dopo il +4,3% di marzo.