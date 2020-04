Credito – Misure anti crimini su prestiti, il via libera di Abi

Il direttore dell’Abi Giovanni Sabatini si dice d’accordo con le proposte del Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero de Raho, per evitare che i prestiti garantiti dallo Stato per l’emergenza coronavirus, possano andare ad aziende o soggetti legati alla criminalità organizzata. Parlando all’evento del Sinpref, Sabatini ha sottolineato come ci sia “sicuramente il tema di trovare giusto equilibrio fra velocità e rispetto delle regole contro le infiltrazioni della criminalità organizzata”. E si è detto d’accordo nel “rafforzare il ruolo dell’autocertificazione” magari con sanzioni maggiori e con una serie di indicazioni” fra cui la partecipazione della struttura di governance dell’impresa, “la puntuale descrizione della finalità del finanziamento, quasi come un mutuo di scopo. E far affluire le risorse su dei conti dedicati (una proposta anche della Bankitalia) che consenta la tracciabilità e il controllo dell’utilizzo dei fondi”.