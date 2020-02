Credito – Bankitalia istituisce due nuovi dipartimenti.

Il Consiglio Superiore della Banca d’Italia ha approvato l’istituzione dei Dipartimenti Tutela della clientela ed educazione finanziaria e Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio. Lo rende noto un comunicato di Via Nazionale specificando che la costituzione del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria mira a rafforzare gli strumenti di protezione individuale per le persone che utilizzano servizi bancari e finanziari e ad accrescere il livello di consapevolezza finanziaria della popolazione. Il Dipartimento sarà articolato in tre Servizi: Vigilanza sul comportamento degli intermediari, Tutela individuale dei consumatori, Educazione finanziaria. Vi confluirà anche l’unità responsabile della realizzazione del progetto Museo della moneta e della finanza. La guida del Dipartimento è affidata a Magda Bianco, attuale Capo del Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio. Il Dipartimento Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio viene istituito in risposta ai recenti, rapidi sviluppi nei settori dei pagamenti elettronici, del contante e dei servizi finanziari ad alto contenuto tecnologico. Nel Dipartimento confluiscono i Servizi Banconote e Gestione della circolazione monetaria, attualmente collocati nel Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio. Al Servizio Strumenti e servizi di pagamento al dettaglio, di nuova istituzione, saranno attribuite la sorveglianza sui servizi e strumenti di pagamento al dettaglio; al suo interno sarà inoltre collocata la Segreteria del Comitato di coordinamento per le applicazioni FinTech a pagamenti e servizi finanziari. Capo del Dipartimento sarà Francesco Nicolò, attuale Vice Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio. Contestualmente la Banca ha annunciato la nomina a Funzionario Generale di Gian Luca Trequattrini, attuale Capo del Servizio Segreteria particolare del Direttorio e comunicazione.