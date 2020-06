Covid 19 – Secondo giorno consecutivo a zero contagi in Campania.

Secondo giorno consecutivo a zero contagi in Campania. L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato ieri sera alle 22.00 che nella giornata di ieri sono stati esaminati complessivamente 2.918 tamponi di cui nessuno risultato positivo. Questo il quadro di sintesi: Positivi di ieri 0. Tamponi esaminati ieri : 2.918. Totale complessivo positivi dall’inizio della pandemia in Campania: 4.822. Totale complessivo tamponi eseguiti in Campania: 215.404.