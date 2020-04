Covid-19, nuove donazioni da parte dell’Associazione Angela Serra di Salerno

Continuano le azioni dell’Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro Sezione di Salerno, non solo a supporto dei pazienti oncologici, ma anche per sostenere chi è in prima linea contro il COVID-19, cercando di concorrere alla tutela della salute dei tanti volontari ed operatori che sono ogni giorno al servizio della popolazione. In particolare, dopo aver donato un importante macchinario all’ospedale Da Procida, l’associazione Angela Serra Salerno ha donato agli operatori di Pubblica Assistenza “Il Punto Onlus” di Baronissi un sanificatore ad ozono per le ambulanze ed un termometro ad infrarossi. Ma l’impegno dell’associazione si è concretizzato anche nella zona sud della provincia di Salerno con una donazione di saturimetri e di un sanificatore ad ozono al Presidio Ospedaliero di Polla, su sensibilizzazione dei due gruppi di volontariato del territorio del Vallo di Diano, “Le Case di Igea” e la delegazione di Teggiano che fa capo a Barbara D’Alvano. Le donazioni sono state recapitate direttamente presso la struttura grazie agli operatori, Assistenti Capo Coordinatori Renato Laganà e Davide Del Regno, del Compartimento della Polizia stradale per la Campania e Basilicata, sezione di Salerno. Tale supporto è stato reso possibile grazie alla sensibilità mostrata dal Questore di Salerno, Maurizio Ficarra e dal Dirigente Polstrada Salerno, Giuseppe Persano.