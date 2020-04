Covid 19: l’Asl Salerno apre uno spazio di consultazione ed orientamento

Uno Spazio di consultazione ed orientamento per supportare docenti e genitori in questo periodo di isolamento forzato imposto dall’emergenza Covid-19. È la novità introdotta dall’ Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.) Promozione della Salute dell’Asl Salerno che mette a disposizione di insegnanti e genitori un team di esperti del settore con l’intento di fornire indicazioni per un percorso scolastico salutare. Il nuovo servizio si propone dunque di fornire un adeguato strumento di sostegno per controllare tensioni, stress e ansie che possono essere generate dall’isolamento e dalla coabitazione coatta, e che producono effetti psicologici anche sullo svolgimento di lezioni e interrogazioni on line. Il gruppo di esperti è stato individuato dalla dottoressa Rosa Zampetti, direttore della struttura per la Promozione della Salute nelle scuole. Il servizio, che sarà disponibile per tutta la durata dell’emergenza, avrà il compito di supportare i docenti nel loro quotidiano compito di educatori-formatori e i genitori degli alunni degli istituti di ogni ordine e grado, facendoli sentire meno soli e fornendo le indicazioni per un percorso scolastico salutare sia a livello emotivo che cognitivo. Stiamo infatti vivendo un periodo faticoso di limitazioni che può produrre, soprattutto nei più giovani, ma non solo, anche perdita di certezze e di punti di riferimento, che si aggiungono ai possibili risvolti sul piano sociale e psicologico che potrebbero gravare su famiglie, docenti e studenti. Un sostegno importante arriva dunque dall’Asl Salerno, i cui esperti potranno essere contattati tramite e-mail o utenza telefonica.