Costruzioni, produzione invariata a giugno nell’eurozona

A giugno 2019, rispetto al mese precedente, i dati sulla produzione destagionalizzata nel settore delle costruzioni sono rimasti sostanzialmente invariati nell’area euro, mentre risulta lievemente diminuita dello 0,3 per cento nell’intera Unione europea. Lo rivelano i dati sul settore pubblicati marted’ 20 agosto dall’Eurostat, l’Istituto statistico ufficiale dell’Unione europea. A maggio 2019 la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita dello 0,5 per cento nell’area euro e dello 0,4 per cento nell’intera Unione europea. Su base annua, a giugno 2019, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, la produzione nel settore è aumentata del 1 per cento nell’area euro e dello 0,6 per cento in Unione europea. Stando ai dati diffusi dall’Eurostat, la produzione delle costruzioni è diminuita soprattutto in Slovenia (-6,7 per cento), Romania (-2,8 per cento) e il Portogallo (-1,4 per cento). Di contro, l’aumento più consistente si è registrato in Ungheria (+1,7 per cento), Francia (+ 1,2 per cento) e la Repubblica ceca (+ 1 per cento).