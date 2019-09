Cosenza, al via Premio Imprese storiche

Cosenza – “Promuovere identità, storia, saperi di un territorio è uno dei fattori che caratterizzano il cammino della Camera di Commercio di Cosenza, guidata dal presidente Klaus Algieri. E il Premio Imprese storiche, giunto alla IV edizione, è una delle tante declinazioni di #OpenCameraCosenza, svolta culturale e organizzativa in grado di rappresentare la filosofia del #ModelloCameraCosenza”. E’ quanto si afferma in un comunicato dell’Ente camerale cosentino.

“Il Premio – è detto ancora nel comunicato – ha lo scopo di esaltare i valori storici della cultura d’impresa ed attestare il talento di tutti quegli imprenditori ed imprenditrici che continuano a contribuire allo sviluppo economico della provincia di Cosenza. Il riconoscimento consiste nel rilascio un diploma di benemerenza e la consegna della medaglia d’oro, nonché la possibilità di utilizzare il marchio di ‘Impresa storica’ a tutte le imprese in possesso dei requisiti. E’ possibile presentare le domande di partecipazione fino alle 13 del 30 settembre 2019. Le domande di partecipazione, dovranno essere redatte – pena l’esclusione – sugli appositi moduli allegati al bando, scaricabili sul sito dell’ente: www.cs.camcom.gov.it.