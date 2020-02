Coronavirus, Vardè: “Intensificheremo i controlli sui social”

L’intensificazione del controllo delle notizie sui social per “evitare la diffusione di informazioni non veritiere” sul Coronavirus è stata chiesta dal prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, durante la riunione “finalizzata al coordinamento delle misure di prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica”. Vardè ha inoltre chiesto anche alla task force regionale “l’attivazione di un indirizzo e-mail dedicato ove far confluire tutte le richieste scritte di chiarimenti in materia”. Nel corso della riunione, il Direttore generale del Dipartimento politiche della persona, Ernesto Esposito, ha ricordato che sono negativi i primi 25 tamponi eseguiti su persone sintomatiche.