Coronavirus, un nuovo caso in Basilicata: il totale sale a 218

Un solo positivo su 766 tamponi eseguiti: è il risultato dei test – nella quantità più numerosa dall’inizio dell’emergenza sanitaria – effettuati nelle ultime 24 ore in Basilicata. I dati sono stati resi noti dalla task force regionale. I contagi confermati in Basilicata sono 218 (in totale, finora sono stati eseguiti 9.792 tamponi, 9.429 dei quali sono risultati negativi).