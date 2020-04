Coronavirus, un milione e mezzo di domande per il bonus da 600 euro

Le domande per accedere il bonus di 600 euro, previsto per i lavoratori autonomi e per altre categorie, hanno raggiunto quota 1,5 milioni. A renderlo noto è l’Inps che ha fatto sapere che un primo punto sarà fatto oggi in giornata, quando termina il canale aperto per i patronati e si apre quello per i singoli cittadini. “Mi dispiace molto – ha commentato Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, intervenendo a “L’Aria che tira” su La7 – , ha collassato il sistema Inps, le cause le stanno verificando. Mi metto nei panni di chi ha passato una giornata davanti al computer, chiederemo conto a chi ha causato questo disservizio, ma tutti avranno ciò che gli spetta. E non c’è niente di cui vergognarsi nel chiedere gli aiuti, dovremo vergognarci noi se non troveremo strumenti per aiutare tutti”.