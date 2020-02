Coronavirus, un caso sospetto a Battipaglia (SA)

Un caso sospetto d’infezione da Coronavirus è stato riscontrato all’ospedale di Battipaglia. Il paziente, un cittadino di nazionalità cinese di circa 40 anni, è arrivato al ‘Santa Maria della Speranza’ con i sintomi presumibilmente riconducibili alla malattia. I medici del presidio ospedaliero della Piana del Sele hanno subito attivato il protocollo, disponendo il trasferimento all’ospedale ‘Cotugno’ di Napoli, struttura specializzata in malattie infettive, attraverso un’ambulanza ad alto contenimento dell’associazione Humanitas. Il paziente, a quanto si apprende, sarebbe rientrato di recente dalla Cina. “In merito alla ripetuta diffusione di notizie su presunti casi sospetti di coronavirus, con gravi conseguenze inutilmente allarmistiche nonostante siano prive delle necessarie verifiche medico-scientifiche, si ribadisce che in piena condivisione con il protocollo del Ministero della Sanità, occorre attenersi all’ufficialità dello stesso Ministero e della Regione prima di divulgare informazioni provenienti da canali che non sono quelli ufficiali”. Lo sottolinea in una nota la Regione Campania.