Coronavirus, tre nuovi casi in Basilicata: due a Potenza e uno a Matera

In Basilicata ieri sono stati analizzati 143 tamponi: 140 sono risultati negativi e tre positivi al coronavirus, dei quali due riguardano il comune di Potenza e uno quello di Matera. Lo ha reso noto la task force regionale. Nel comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Giunta lucana, è evidenziato che “i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 245”. Nel bollettino di aggiornamento quotidiano si parla anche di nove guariti e undici morti (anche se nelle ultime ore si è aggiunta una dodicesima vittima). In questo momento le persone ricoverate con il coronavirus sono 63: 39 nell’ospedale San Carlo di Potenza e 24 nel “Madonna delle Grazie” di Matera. Di queste, 19 sono in terapia intensiva (12 a Potenza e sette a Matera), 36 nei reparti di Malattie infettive (19 a Potenza e 17 a Matera) e otto in pneumologia a Potenza.