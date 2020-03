Coronavirus, Tofalo: “A Salerno sono arrivati 60 militari per rafforzare i controlli”

“La Difesa sta rispondendo alle richieste delle Prefetture, assicurando con i propri assetti un maggiore controllo dell’applicazione delle misure di contrasto e contenimento del coronavirus”, lo scrive in una nota il Sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, “Oltre 7.200 militari sono impegnati nell’Operazione Strade Sicure in tutto il territorio. Il dispositivo viene rimodulato per essere sempre più aderente alle esigenze del Paese e di sicurezza dei cittadini”. “Anche in Campania, in particolare a Salerno, è avvenuta la rimodulazione del servizio e ulteriori 60 militari dell’Esercito, a supporto delle Forze di Polizia, sono impiegati nei controlli”, informa Tofalo, “In molte località d’Italia attivi anche droni ed elicotteri dei Carabinieri per tutelare dall’alto la nostra sicurezza”.