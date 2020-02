Coronavirus, test negativo per il cinese ricoverato a Napoli

E’ negativo al coronavirus il paziente trasferito dall’ospedale di Battipaglia, all’ospedale per le malattie infettive di Napoli, Cotugno. L’uomo, di circa 40 anni, era rientrato da poco dal suo Paese d’origine, la Cina, e aveva manifestato sintomi apparentemente riconducibili al coronavirus. Nel pomeriggio anche il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, è intervenuta sulla questione ricordando che al pronto soccorso il personale medico e paramedico ha attivato il protocollo previsto nei casi di sospetto di coronavirus isolando il paziente e trasferendolo a Napoli. Dai primi esami strumentali non era stato evidenziato nulla di patologico. Anche la Regione Campania, con una nota, ha invitato a non fare inutile allarmismo ribadendo che occorre attenersi alle notizie ufficiali diffuse dal Ministero della Sanità e dalla Regione.