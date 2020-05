Coronavirus, terzo giorno consecutivo senza contagi in Basilicata

Terzo giorno di fila senza alcun contagio da coronavirus in Basilicata. Ieri – secondo quanto reso noto dalla task force regionale – nessun caso positivo è stato riscontrato su 656 tamponi analizzati. Attualmente i guariti 210 (sei in più di ieri), mentre le persone ricoverate sono 46, delle quali solo una in terapia intensiva.