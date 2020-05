Coronavirus, terzo giorno consecutivo senza contagi in Basilicata

Per il terzo giorno consecutivo – ma non è la prima volta che succede – in Basilicata nessuno dei 512 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore è risultato positivo. Lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che sono 29 i contagi confermati. Fermo anche il dato delle vittime del covid-19, che sono 27, mentre sono 341 i guariti.