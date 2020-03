Coronavirus, sospesi gli appuntamenti della rassegna “Mutaverso Teatro”

Erre Teatro con grande dispiacere comunica la sospensione delle attività teatrali previste nel mese di marzo nell’ambito nella V Stagione Mutaverso Teatro a Salerno, in seguito al decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 04 marzo 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, e che prevede la sospensione delle “manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” e che richiede l’applicazione in tutti gli spazi del territorio delle “misure di prevenzione igienico sanitaria”. Non potendo, per la natura del proprio lavoro e per la modalità itinerante della programmazione, garantire il rispetto e l’applicazione di tali misure, la scelta di annullamento si è resa inevitabile. Quattro gli appuntamenti cancellati e rimandati a data da destinarsi: “Un elefante nella stanza” di e con Ivan Talarico, “ Gianni” + “Mio padre non è ancora nato” della compagnia Caroline Baglioni/Michelangelo Bellani, “La classe” di Fabiana Iacozilli/CrAnPi. Erre Teatro si è già attivata nella ricerca di modalità e tempi di recupero degli spettacoli. La sospensione è prevista fino al 3 aprile 2020; salvo nuove disposizioni, le attività riprenderanno come da calendario nel mese di aprile. Sicuri che il rispetto da parte di tutte delle misure richieste nel suddetto decreto porti presto a un superamento dello stato di emergenza sanitaria e che il contenimento del contagio renda possibile una ripresa delle attività teatrali in un clima non di paura e sospetto, ma di serenità, Erre Teatro si riserva di fornire aggiornamenti e informazioni su tutte le prossime date.