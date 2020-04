Coronavirus, sorpresi a lavorare in cantiere a Maratea (PZ): 8 denunce

Otto persone sono state denunciate dai carabinieri, a Maratea (Potenza), per violazione delle norme di contenimento del Covid-19: si tratta di sette operai e di un geometra, sorpresi in lavori di ristrutturazione di un immobile in contrada “Massa”. I carabinieri, nel corso dei controlli, hanno notato la presenza di alcune persone all’interno di un residence: il cancello della struttura era chiuso con un lucchetto, ma all’interno i militari hanno scoperto che gli operai stavano effettuando lavori di manutenzione degli immobili.