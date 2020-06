Coronavirus, sesto giorno consecutivo senza contagi in Basilicata

Per il sesto giorno consecutivo, in Basilicata non si registrano nuovi contagi da coronavirus: lo confermano i dati resi noti dalla task force regionale. Nessun caso positivo, infatti, è emerso dai 468 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. I casi di contagio confermati sono 22, con 27 vittime del covid-19 e 348 guariti.