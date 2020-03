Coronavirus, salgono a 87 i casi in Basilicata

In Basilicata dei 48 tamponi analizzati ieri uno solo è positivo al coronavirus: arriva dal comune di Valsinni (Matera). Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che “al momento il numero dei casi positivi registrati in Basilicata presso l’azienda ospedaliera San Carlo di Potenza e presso l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, comprensivo dei tamponi effettuati in Basilicata di persone residenti fuori regione è, con quest’ultimo aggiornamento, di 87. Mentre i tamponi processati finora sono 744”. “al momento in Basilicata ci sono 14 persone ricoverate nei reparti di Malattie infettive e 12 in terapia intensiva”. Degli 87 casi, 33 sono stati registrati a Potenza e 13 a Matera. Undici casi sono stati registrati a Moliterno (Potenza); sette a Rapolla (Potenza); tre a Policoro (Matera); tre a Marsico Nuovo (Potenza); tre a Paterno (Potenza); due a Genzano di Lucania (Potenza); due a Montescaglioso (Matera); due a Tramutola (Potenza); uno a Barile (Potenza); uno a Marsico Vetere (Potenza); uno a Salandra (Matera); uno a Rionero in Vulture (Potenza); uno a Trecchina (Potenza); uno a Teana (Potenza); uno a Montemurro (Potenza) e uno a Valsinni (Matera).