Coronavirus, salgono a 4.299 i casi in Campania

Cinque deceduti (in Campania il totale arriva a 341), altri 20 guariti (ora sono 1.023), solo 17 nuovi positivi per un complessivo di 4.299 su un totale di 64.521 tamponi. E’ l’ultimo bilancio fornito dall’unità di crisi della Regione Campania che specifica che del totale dei guariti, 964 lo sono totalmente e 59 clinicamente. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da Sars-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). La provincia di Napoli è quella più colpita con 2.353 casi (di cui 884 in città e 1469 in provincia). Seguono Salerno con 645 e Avellino con 436. Poi Caserta con 414 e Benevento con 177. Altri 274 tamponi, invece, dovranno essere verificati dall’Asl.