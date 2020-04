Coronavirus, salgono a 271 i casi in Basilicata

E’ salito a 271 il numero delle persone contagiate dal coronavirus in Basilicata: degli ultimi 136 test effettuati, 130 hanno dato esito negativo e sei positivo. Lo ha reso noto la task force regionale. I sei nuovi positivi sono a Potenza, San Giorgio Lucano, Viggiano, Marsiconuovo, Lauria e Avigliano. In totale, finora sono stati eseguiti 3.296 tamponi e 2.997 hanno dato esito negativo. Il bollettino della task force precisa che – rispetto a 15 morti (l’ultimo, stamani, è stato il mezzofondista potentino Donato Sabia) – le persone in isolamento domiciliare sono 206, mentre 64 sono ricoverate in ospedale.