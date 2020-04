Coronavirus, salgono a 270 i casi in Basilicata

Sono solo quattro i nuovi contagiati da coronavirus in Basilicata dove, per il terzo giorno consecutivo, i malati da covid-19 aumentano di meno di cinque unità (ieri sono stati tre, due giorni fa quattro). E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla task force regionale. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 190 tamponi: 186 hanno dati esito negativo e quattro positivo. I nuovi contagiati sono a Grassano (due), Avigliano e Moliterno (uno ciascuno). In totale, in Basilicata i contagiati sono 270, con 18 morti.