Coronavirus, salgono a 266 i casi in Basilicata

In Basilicata, sono stati analizzati 99 tamponi: 95 sono risultati negativi e quattro positivi al coronavirus. Secondo quanto reso noto dalla task force regionale, la quota dei contagiati è salita a 266, le persone morte sono 14, i guariti 12. Degli ultimi quattro casi positivi, due riguardano il comune di Potenza, uno ciascuno quelli di Matera e San Costantino Albanese (Potenza). Attualmente le persone ricoverate sono 64: 38 all’ospedale San Carlo di Potenza (19 nel reparto di malattie infettive, dieci in terapia intensiva e nove in pneumologia) e 26 al Madonna delle Grazie di Matera (19 in malattie infettive e sette in rianimazione). In totale finora, in Basilicata, sono stata analizzati 3.160 tamponi (2.867 negativi).