Coronavirus, salgono a 249 i casi in Basilicata

In Basilicata sono 249 i casi di coronavirus “confermati” dalla task force regionale. Nel bilancio del bollettino di aggiornamento quotidiano vi sono anche undici morti e tre guariti. Il totale dei tamponi finora analizzati è di 2.622: ieri ne sono stati esaminati 195, dei quali 180 negativi e 15 positivi. Sono attualmente 60 le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e Matera. Al San Carlo sono 36: 18 nel reparto di malattie infettive, 12 in terapia intensiva e sei in pneumologia. Al Madonna delle Grazie sono 24: 17 nel reparto di malattie infettive e sette in terapia intensiva.