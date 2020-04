Coronavirus, salgono a 229 i casi in Basilicata

Due tamponi positivi su 471: i risultati dei test analizzati nelle ultime 24 ore in Basilicata confermano la situazione incoraggiante in cui si trova la regione nella “geografia” dell’emergenza sanitaria. I dati sono stati resi noti poco fa dalla task force regionale. I nuovi positivi sono uno a Matera e uno a San Giorgio Lucano (Matera). In totale, i casi confermati di covid-19 sono 229. Le persone morte a causa del virus sono 24 (la stessa cifra da alcuni giorni), mentre i guariti hanno toccato quota 103.